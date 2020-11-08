Ansu Fati será operado nesta segunda-feira e pode ficar até quatro meses de fora

Após se lesionar na partida contra o Betis pela La Liga, Ansu Fati será operado nesta segunda-feira. Com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o espanhol fará o procedimento cirúrgico com o Dr. Ramon Cugat, sob supervisão dos serviços médicos do Barcelona. O Barcelona não estipulou uma data de retorno, mas disse que dará novas atualizações após a cirurgia do jogador. O tempo mínimo para Fati retornar é de dois meses, mas pode se estender para quatro ou cinco.