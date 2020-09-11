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futebol

Ansu Fati se lesiona e é baixa para primeiro amistoso da temporada

Barcelona entra em campo contra o Nàstic neste sábado sob comando do técnico Ronald Koeman, mas não poderá contar com jovem que vem ganhando protagonismo no time...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 09:11

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 09:11
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Apesar do protagonismo que está ganhando no time principal, Ansu Fati será desfalque para o primeiro teste do Barcelona na temporada. Após sair do treino desta sexta-feira lesionado no quadril direito, o jovem não irá participar do amistoso contra o Nàstic neste sábado. As informações apontam que a gravidade da contusão é baixa.Esta partida marcará o primeiro jogo da equipe sob comando do técnico Ronald Koeman e será possível observar um esboço do que o holandês planeja para o início da temporada. Pjanic retornou do período de isolamento da Covid-19, mas também deve ser ausência por não ter treinado com o grupo.
Os culés também tem um amistoso contra o Girona na próxima quarta-feira e será o último duelo antes do time entrar em campo pelo Campeonato Espanhol, o que acontecerá apenas no próximo dia 27 de setembro contra o Villarreal.

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