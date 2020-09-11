Ansu Fati se lesiona e é baixa para primeiro amistoso da temporada

Apesar do protagonismo que está ganhando no time principal, Ansu Fati será desfalque para o primeiro teste do Barcelona na temporada. Após sair do treino desta sexta-feira lesionado no quadril direito, o jovem não irá participar do amistoso contra o Nàstic neste sábado. As informações apontam que a gravidade da contusão é baixa.Esta partida marcará o primeiro jogo da equipe sob comando do técnico Ronald Koeman e será possível observar um esboço do que o holandês planeja para o início da temporada. Pjanic retornou do período de isolamento da Covid-19, mas também deve ser ausência por não ter treinado com o grupo.