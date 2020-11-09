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futebol

Ansu Fati passa por cirurgia e é desfalque por quatro meses

Operação foi um sucesso e técnico Ronald Koeman pensa em opções para repor ausência de jovem atacante de 18 anos. Em janeiro abre uma nova janela de transferências...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:15

LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 13:15
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Ansu Fati passou por uma cirurgia de sucesso após romper o menisco do joelho direito e será baixa por quatro meses, segundo o serviço médico do Barcelona. Por conta de sua juventus, o médico Ramon Cugat, responsável pela operação, optou por saturar o menisco ao invés de removê-lo, o que amplia o tempo de recuperação da joia espanhola.
Dessa forma, o atacante só irá voltar a ficar a disposição do técnico Ronald Koeman em março, quando a Liga dos Campeões estiver em fases mais avançadas. Assim, o comandante holandês pensa na melhor maneira para repor o camisa 22 e tem diversas opções para usar no setor ofensivo, como Dembélé, Trincão, Coutinho e Griezmann.
Além disso, janeiro abre uma nova janela de transferências em que o Barcelona não sabe se poderá atuar por conta da crise financeira. O clube gostaria de tentar a contratação de Memphis Depay, mas o nome de Dembélé é cotado para sair e vestir a camisa do Manchester United.

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