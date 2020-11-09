Ansu Fati passa por cirurgia e é desfalque por quatro meses

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Ansu Fati passou por uma cirurgia de sucesso após romper o menisco do joelho direito e será baixa por quatro meses, segundo o serviço médico do Barcelona. Por conta de sua juventus, o médico Ramon Cugat, responsável pela operação, optou por saturar o menisco ao invés de removê-lo, o que amplia o tempo de recuperação da joia espanhola.

Dessa forma, o atacante só irá voltar a ficar a disposição do técnico Ronald Koeman em março, quando a Liga dos Campeões estiver em fases mais avançadas. Assim, o comandante holandês pensa na melhor maneira para repor o camisa 22 e tem diversas opções para usar no setor ofensivo, como Dembélé, Trincão, Coutinho e Griezmann.