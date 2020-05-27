Ansu Fati ganha status de intransferível no Barça

O Barcelona declarou para o entorno de Ansu Fati que não irá escutar ofertas de empréstimos ou transferências pelo jovem. Segundo o “Sport”, o clube blaugrana quer que o atacante siga sua formação dentro da entidade e ganhando minutos no time principal, como já vinha acontecendo. Dessa forma, o espanhol ganha status de intransferível na equipe e acaba com a pretensão de inúmeros times na Europa.
O atacante ganhou mais oportunidades nesta temporada, com apenas 17 anos, por conta de muitas lesões que o elenco enxuto do Barça teve ao longo do ano. Com isso, as pessoas mais próximas de Fati acreditam que ele deveria seguir tendo participação na equipe principal, pois já mostrou seu valor em diversas partidas.
Os planos culés deixam dúvidas ao entorno do jogador, pois, apesar de declarar sua importância para o time principal, o atleta também deve ajudar a base quando for solicitado. Além disso, a recuperação de Dembélé e a possível chegada de Lautaro Martínez são fatores que podem atrapalhar o desenvolvimento da promessa.
Devido a crise financeira no mundo do futebol, muitos clubes tentaram se aproveitar do momento econômico ruim dos catalães para fazer negócio. No entanto, o Barça renovou seu contrato há poucos meses e pretende ficar com o atleta até 2024, fazendo proveito das questões esportivas que o atacante pode oferecer a longo prazo.E MAIS:Situação de Semedo gera debate nos bastidores do BarcelonaInter de Milão e PSG entram em acordo por Icardi, diz jornalMessi está com vontade de competir e opina sobre nova rotina do futebolKimmich comemora golaço e afirma que sabia que goleiro do Borussia ficava adiantado às vezes E MAIS: