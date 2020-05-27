Ansu Fati ganha status de intransferível no Barça

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O Barcelona declarou para o entorno de Ansu Fati que não irá escutar ofertas de empréstimos ou transferências pelo jovem. Segundo o “Sport”, o clube blaugrana quer que o atacante siga sua formação dentro da entidade e ganhando minutos no time principal, como já vinha acontecendo. Dessa forma, o espanhol ganha status de intransferível na equipe e acaba com a pretensão de inúmeros times na Europa.

O atacante ganhou mais oportunidades nesta temporada, com apenas 17 anos, por conta de muitas lesões que o elenco enxuto do Barça teve ao longo do ano. Com isso, as pessoas mais próximas de Fati acreditam que ele deveria seguir tendo participação na equipe principal, pois já mostrou seu valor em diversas partidas.

Os planos culés deixam dúvidas ao entorno do jogador, pois, apesar de declarar sua importância para o time principal, o atleta também deve ajudar a base quando for solicitado. Além disso, a recuperação de Dembélé e a possível chegada de Lautaro Martínez são fatores que podem atrapalhar o desenvolvimento da promessa.