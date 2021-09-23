Anselmo Ramon não espera jogo fácil contra o Ceará e acredita em reação da Chapecoense no Brasileirão

Titular da Chapecoense, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, pediu intensidade máxima da equipe no jogo contra o Ceará, no próximo sábado (25), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, a meta de todos é sair com um grande resultado do Castelão.- Vamos enfrentar uma grande equipe, que dentro de casa é sempre muito forte. Temos que ter intensidade durante os noventa minutos para sairmos com um bom resultado. Estamos motivados para essa partida - afirmou.