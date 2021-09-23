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Anselmo Ramon não espera jogo fácil contra o Ceará e acredita em reação da Chapecoense no Brasileirão

Atacante falou sobre dificuldade de enfrentar o Ceará fora de casa e a batalha que o elenco enfrentará no restante da temporada para se librar do rebaixamento...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 18:15
Crédito: Divulgação / Chapecoense
Titular da Chapecoense, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, pediu intensidade máxima da equipe no jogo contra o Ceará, no próximo sábado (25), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, a meta de todos é sair com um grande resultado do Castelão.- Vamos enfrentar uma grande equipe, que dentro de casa é sempre muito forte. Temos que ter intensidade durante os noventa minutos para sairmos com um bom resultado. Estamos motivados para essa partida - afirmou.
Anselmo falou, ainda, sobre a ideia de todos é crescer na disputa e buscar sair da lanterna do campeonato e se livrar do rebaixamento assim que possível.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer nestas próximas partidas para melhorar sua posição na tabela de classificação. O grupo sabe da importância disso - completou o atacante sobre a difícil missão do elenco.

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