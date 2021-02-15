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futebol

Anselmo Ramon fala sobre boa temporada com a Chapecoense e projeta 2021 no clube

Atacante fez o heróico gol que deu o título do Brasileirão Série B para a Chapecoense em pênalti aos 52 minutos do segundo tempo, cobrado com uma cavadinha pelo artilheiro...
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Publicado em 

15 fev 2021 às 15:02

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:02

Crédito: Anselmo Ramon foi fundamental na campanha da Chape em 2020 (Divulgação / Chapecoense
Principal nome da Chapecoense na última temporada e um dos artilheiros da equipe em 2020, o atacante Anselmo Ramon destacou a ótima fase que vive com a camisa do clube catarinense. Garantido no clube para 2021, o atleta falou sobre a perspectiva para fazer um grande ano novamente com o Verdão do Oeste.- Estou muito focado e vou trabalhar muito para que essa temporada seja ainda melhor do que a que passou. Estou motivado. Espero que esse ano de 2021 seja de conquistas e grandes resultados para o grupo - comentou.Autor do gol milagroso que sagrou a Chapecoense campeã da Série B do Campeonato Brasileiro no saldo de gols, após mostrar muita frieza e bater um pênalti no último lance de jogo com uma cavadinha, Anselmo afirma que o elenco da Chape vai se preparar muito para o ano de retorno do clube à Série A, reconhecendo a mudança de dificuldade com o acesso para à primeira divisão.- Esse é o ano de retorno do clube para a Série A. Tenho certeza que faremos um grande primeiro semestre para chegarmos bem no Brasileirão - completou o artilheiro.

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