Anselmo Ramon fala de boa temporada no CRB e duelo da Copa do Brasil contra a Portuguesa-RJ

Uma das esperanças de gols do CRB nesta temporada, Anselmo Ramon, jogador com passagens por Bahia, Vitória e Cruzeiro, ressaltou o ótimo desempenho que o elenco alvirrubro tem realizado nesta temporada. De acordo com o atleta, a meta é evoluir ainda mais neste ano.- Estamos trabalhando para que a equipe possa continuar evoluindo e melhorando seus números este ano. Temos que manter um ritmo forte para que as coisas saiam como estamos planejando. O elenco está no caminho certo - afirmou o atacante.