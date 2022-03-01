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Anselmo Ramon fala de boa temporada no CRB e duelo da Copa do Brasil contra a Portuguesa-RJ

Jogador tem sido um dos destaques da equipe em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 19:07

Publicado em 01 de Março de 2022 às 19:07

Uma das esperanças de gols do CRB nesta temporada, Anselmo Ramon, jogador com passagens por Bahia, Vitória e Cruzeiro, ressaltou o ótimo desempenho que o elenco alvirrubro tem realizado nesta temporada. De acordo com o atleta, a meta é evoluir ainda mais neste ano.- Estamos trabalhando para que a equipe possa continuar evoluindo e melhorando seus números este ano. Temos que manter um ritmo forte para que as coisas saiam como estamos planejando. O elenco está no caminho certo - afirmou o atacante.
Anselmo Ramon relatou, ainda, sobre o jogo desta quarta-feira pela Copa do Brasil contra Portuguesa-RJ.
- A Copa do Brasil é uma competição difícil e qualquer vacilo por nos custar a vaga. Temos que respeitar a Portuguesa, que vem de uma vitória importante sobre o Botafogo no estadual, e buscarmos a vaga na fase seguinte da competição - disse o jogador.
Crédito: Oatacantecomemoraafasepositiva(Divulgação/CRB

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