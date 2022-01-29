Anselmo Ramon estreia, CRB marca no fim e bate Cruzeiro pelo Alagoano

Neste sábado (29), CRB e Cruzeiro se enfrentaram, no estádio Rei Pelé, pela segunda rodada do Campeonato Alagoano. Depois de tanto martelar, o Galo conseguiu o gol da vitória na reta final da partida, com
Com a derrota, o Cruzeiro continua com três pontos conquistados e na próxima rodada encara o Murici, fora de casa, na quinta (3), às 20h (horário de Brasília). Enquanto isso, o CRB fica com quatro, na vice-liderança e no próximo sábado (5), às 17h, tem o clássico contra o CSA.PRESSÃO DO GALO!O CRB começou melhor na partida e teve a primeira boa oportunidade aos oito minutos. Vico deixou para Reginaldo, o lateral cruzou na área, Dudu apareceu e cabeceou forte, com perigo.
Em seguida, Vico acerta belo arremate da entrada da área e Enaldo faz boa defesa. Mais tarde, Richard cruzou e Alan James obrigou o goleiro do Cruzeiro a fazer ótima intervenção novamente. O CRB continuou pressionando no campo de ataque, mas não conseguiu abrir o placar na primeira etapa.
A segunda etapa começou da mesma forma que a primeira: com o CRB no ataque. Logo aos 3', Vico foi lançado por trás da defesa, acelerou e saiu cara a cara com Enaldo. O atacante tirou do goleiro, mas a bola acertou a trave esquerda.
A primeira oportunidade do Cruzeiro na partida aconteceu aos 12', com Colina arriscando chute de fora da área e levando perigo. Em seguida, o CRB voltou ao ataque em cabeçada de Alan James.
O CRB continuou martelando no campo ofensivo, tentando a abertura do placar. No apagar das luzes, após cruzamento e sobra na área, Anselmo Ramon fuzilou as redes, dando a vitória para os donos da casa. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRB X CRUZEIRO-AL
Local: Estádio Rei Pelé, Maceio-ALData/horário: 29/01/2022 - 17h (de Brasília)Árbitro: José Jaini Oliveira Bispo (CBF)Assistente 1: Maxwell Rocha Silva (CBF)Assistente 2: Wagner José da Silva (CBF)Cartões amarelos: Dudu, Romão (CRB), Max, Elber, Colina (Cruzeiro)Cartões vermelhos: GOLS: Anselmo Ramon (46'/2T) (1-0)
CRB (Técnico: Allan Aal)Vitor Caetano; Reginaldo (Wellington 29'/2T), Matheus Mega, Alan Uchôa e Romão; Marthã (Yago 29'/2T), Jean Patrick e Dudu (Marcinho 16'/2T); Vico, Richard e Alan James (Anselmo Ramon 16'/2T).
CRUZEIRO-AL (Técnico: Paulo Sérgio)Enaldo; Pinheiro (Marquinhos 44'/2T), Wesley, Bacco e Max; Arthur, Colina, Pepa e Cristiano (Jonny 25'/2T); Elber e André.