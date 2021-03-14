Anotou a placa? Aparecidense massacra o Goiás

Um verdadeiro passeio. Na tarde deste domingo, a Aparecidense mediu forças com o Goiás e venceu por 3 a 0. Com o placar, a equipe lidera a chave B, com 8 pontos. O Verdão é o 3º, com 6 pontos.
Compromissos
O Iporá é o rival das duas equipes. Enquanto o Goiás faz jogo atrasado da 1ª rodada, a Aparecidense encara pela 5ª jornada.
O jogo
Diante do gramado pesado, as duas equipes não produziram o grande futebol. Eficiente, a Aparecidense abriu o marcador na casa dos 38 minutos da etapa inicial. Robert cruzou e Alex Henrique entrou para estufar as redes, 1 a 0.
Etapa Final
Se o Goiás sonhava com uma recuperação, ela acabou aos 10 minutos. No cruzamento, David Duarte desviou e na sobra Cardoso bateu forte para vencer Murilo Rangel. Na reta final, Alisson Taddei recebeu na medida de Rafael Cruz, pegou firme e acertou o ângulo do goleiro, 3 a 0.