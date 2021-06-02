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Anote na agenda! Veja datas e horários dos duelos entre São Paulo e Racing pela Libertadores

Tricolor joga em casa no dia 13 de julho, enquanto partida de volta acontece em Avellaneda, no dia 20 do mesmo mês. Equipes vieram do Grupo E da competição
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LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 13:59

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 13:59

Crédito: Marcelo ENDELLI / POOL / AFP
Depois de definir os confrontos das oitavas de final da Libertadores e chaveamento, a Conmebol divulgou datas, horários e locais dos jogos. O São Paulo já tem os compromissos agendados: o primeiro duelo contra o Racing-ARG será no dia 13 de julho (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbi. Já o da volta será no dia 20 do mesmo mês, também às 21h30 (de Brasília), no Cilindro, em Buenos Aires. Na divulgação, foi definido ainda que ambas as partidas entre São Paulo e Racing serão televisionadas pelo canal fechado Fox Sports e também terá transmissão na TV aberta, com o SBT - e o LANCE! transmitirá em Tempo Real.
O São Paulo, segundo colocado do Grupo E, somou 11 pontos em 18 possíveis, ficando atrás justamente do Racing, que fechou o grupo na primeira colocação, com 14 pontos conquistados. O Tricolor não venceu o rival na primeira fase, empatando fora de casa sem gols e perdendo no Morumbi, por 1 a 0.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Cabe lembrar que a chave do lado do Flamengo ainda tem os seguintes duelos: Boca Juniors-ARG x Atlético-MG; River Plate-ARG x Argentinos Juniors-ARG; Universidad Católica-CHI x Palmeiras.

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