Anote na agenda! Veja datas e horários dos duelos entre São Paulo e Racing pela Libertadores

Depois de definir os confrontos das oitavas de final da Libertadores e chaveamento, a Conmebol divulgou datas, horários e locais dos jogos. O São Paulo já tem os compromissos agendados: o primeiro duelo contra o Racing-ARG será no dia 13 de julho (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbi. Já o da volta será no dia 20 do mesmo mês, também às 21h30 (de Brasília), no Cilindro, em Buenos Aires. Na divulgação, foi definido ainda que ambas as partidas entre São Paulo e Racing serão televisionadas pelo canal fechado Fox Sports e também terá transmissão na TV aberta, com o SBT - e o LANCE! transmitirá em Tempo Real.