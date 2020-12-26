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futebol

Ano mágico: Lewandowski é eleito o esportista europeu do ano

Craque do Bayern supera Lewis Hamilton em votação feita por 26 agências de notícias da Europa. Cristiano Ronaldo é o outro único representante do futebol no top 20, em 16º lugar...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 11:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 11:45
Crédito: AFP
O ano de 2020 segue sendo de vitórias pessoais para Robert Lewandowski. Eleito melhor jogador do mundo pela Fifa depois de uma temporada mágica no Bayern de Munique, o atacante foi considerado o esportista europeu do ano em votação feita por 26 agências de notícias do Velho Continente.
> Confira a tabela do Campeonato Alemão
Lewandowski recebeu 180 votos, quatro a mais do que o astro da Fórmula-1 Lewis Hamilton, que conquistou recentemente o heptacampeonato mundial e acumulou recordes.
Além de Lewandowski, apenas Cristiano Ronaldo foi outro jogador de futebol a aparecer no top 20 da eleição, feita pela agência polonesa PAP.
Confira o top 20: 1. Robert Lewandowski, POL (futebol), 180 pontos
2. Lewis Hamilton, GB (Fórmula 1), 176
3. Armand Duplantis, SUE (atletismo), 169
4. Novak Djokovic, SER (tênis), 85
5. Rafael Nadal, ESP (tênis), 72
6. Primoz Roglic, ESL (ciclismo), 64
7. Tadej Pogacar, ESL (ciclismo), 52
8. Giannis Antetokounmpo, GRE (basquete), 42
9. Iga Swiatek, POL (tênis), 32
10. Therese Johaug, NOR (esqui nórdico), 28
11. Sifan Hassan, HOL (atletismo), 27
12. Joan Mir, ESP (Moto GP), 22
13. Dorothea Wierer, ITA (biatlo), 21
14. Dominic Thiem, AUT (tênis), 19
15. Anna van der Breggen, HOL (ciclismo), 19
16. Cristiano Ronaldo, POR (futebol), 17
17. Marte Olsson Roisland, NOR (biatlo), 16
18. Luca Doncic, ESL (basquete), 15
19. Federica Brignone, ITA (esqui alpino), 15
20. Johannes Tignes Boe, NOR (biatlo), 15

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