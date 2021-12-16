Ano mágico! Com título da Copa do Brasil, Atlético-MG chega aos R$ 145 milhões em premiação

Depois de golear no Mineirão por 4 a 0, o Atlético-MG apenas confirmou o título da Copa do Brasil após nova vitória, dessa vez por 2 a 1, sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada. Com isso, o Galo fecha a temporada com três títulos, somando ainda o Campeonato Brasileiro e o Mineiro, além de ser semifinalista da Libertadores, chegando a R$ 145 milhões conquistados com premiação.Destes, apenas o Estadual não oferece dinheiro ao campeão. No torneio continental, onde o Galo acabou eliminado pelo Palmeiras logo antes da decisão, foram R$ 40,9 milhões arrecadados no total. No Brasileirão, o título rendeu R$ 33 milhões, enquanto na Copa do Brasil, com a taça, esse montante ficou na casa dos R$ 61,15 milhões.