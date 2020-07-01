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futebol

Aniversariante do dia, Jean quer marcar novamente contra o Flamengo

Lateral balançou as redes contra o Rubro-Negro na final da Taça Guanabara deste ano
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LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 18:55

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 18:55

Crédito: Divulgação
Se todo jogador possui um gol inesquecível na carreira, certamente o do Jean, até o momento, foi contra o Flamengo. No dia 22 de fevereiro deste ano, no Maracanã, um dos maiores palcos do futebol, e em um final, o lateral marcou um belo gol de falta e deixou o Boavista em vantagem na partida. As duas equipes travam um novo duelo nesta quarta-feira, no mesmo estádio, às 21h30 e o jogador falou sobre esse reencontro:
- Enfrentar o Flamengo é sempre bom, é um jogo que você sabe da dificuldade e qualidade que tem do outro lado. É hoje o time a ser batido e estamos nos preparando forte para esse jogo muito importante para nossa classificação. O gol foi o mais importante da minha carreira e vou sempre levar comigo essa recordação da final da Taça Guanabara. Foi um momento de muita alegria onde pude apresentar uma das minhas qualidades, que é a bola parada. É um gol que nunca vou esquecer e sempre lembrarei com muito carinho”, afirmou.
Ex-jogador do Botafogo, Jean tem boas recordações do adversário na época em que defendia o Glorioso. Um motivo a mais para o lateral do Boavista entrar em campo motivado.
- Enfrentei diversas vezes o Flamengo na base. Fui campeão da OPG em 2013 e no ano seguinte, fiz gols nos dois jogos das finais. Sempre foram jogos equilibrado, mas posso dizer que na época, tive mais vitórias e sempre tive a felicidade de fazer gol contra eles - ponderou.
Sobre a partida de hoje, Jean comentou de que forma a equipe vem se preparando para partida, já que o Boavista está em terceiro no Grupo A e com mesmo número de pontos que o vice-líder Botafogo.
- Estamos nos preparando forte para esse jogo. Sabemos da dificuldade que teremos. Temos que entrar atentos e mais ligados que na final, pois sabemos que qualquer detalhe que falharmos, eles tem qualidade de sobra. Então é muito foco e atenção na proposta de jogo que o professor Paulo Bonamigo passar para executarmos no jogo e se Deus quiser sair de lá classificado - concluiu.

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