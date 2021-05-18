Aniversariante do dia, atacante Luciano ganha bolo do São Paulo

Essa terça-feira (18) está sendo especial para o atacante Luciano. Hoje, o camisa 11 do São Paulo comemora 28 anos de idade. Para homenageá-lo, o Tricolor encomendou um bolo, e teve uma celebração entre o atacante e os companheiros na parte interna do CT da Barra Funda.

Recentemente, Luciano completou 50 jogos com a camisa do São Paulo, na vitória por 4 a 0 sobre o Mirassol, nas semifinais do Campeonato Paulista. Ele, inclusive, marcou o último gol do Tricolor na partida.

VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO GRUPO E DA LIBERTADORES! O camisa 11 foi a campo na manhã desta terça para um treinamento rápido, atividade costumeira com a comissão técnica de Hernán Crespo. Luciano deve ser opção no banco de reservas contra o Racing (ARG), às 21h30, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. Crespo vai preservar os titulares visando a final do Campeonato Paulista, onde o Tricolor enfrentará o Palmeiras, na quinta-feira (20), às 22h, no Allianz Parque. Será o jogo de ida da decisão. A volta está marcada para domingo (23), às 16h, no Morumbi.