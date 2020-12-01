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futebol

Animado pela vitória, Portaluppi manda recado aos críticos

Treinador relembrou a sua frase que o Grêmio iria decolar nos torneios...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 21:25

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 21:25

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Em meio a uma crise técnica onde o Grêmio não conseguia embalar, Renato Portaluppi chamou a responsabilidade e avisou que o Tricolor iria decolar nas competições (Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores).Agora, com o time invicto e confiante dentro de campo, o treinador não perdeu a chance de alfinetar os críticos e relembrou a sua declaração após o triunfo em cima do Goiás.
É bom saber que há um mês, 40 dias, falei que o Grêmio, quando tivesse todos os jogadores, ia crescer, decolar, chegar nas competições, e muita gente estava falando um monte de besteira. E essas pessoas sumiram, né? Não sei por quê, salientou.
Com 37 pontos, o Grêmio está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, o Tricolor deixa o BR-20 de lado e aposta na Libertadores, onde tem ótima vantagem contra o Guaraní-PAR, pelas oitavas de final do torneio continental.

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