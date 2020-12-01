Animado pela vitória, Portaluppi manda recado aos críticos

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Em meio a uma crise técnica onde o Grêmio não conseguia embalar, Renato Portaluppi chamou a responsabilidade e avisou que o Tricolor iria decolar nas competições (Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores).Agora, com o time invicto e confiante dentro de campo, o treinador não perdeu a chance de alfinetar os críticos e relembrou a sua declaração após o triunfo em cima do Goiás.

É bom saber que há um mês, 40 dias, falei que o Grêmio, quando tivesse todos os jogadores, ia crescer, decolar, chegar nas competições, e muita gente estava falando um monte de besteira. E essas pessoas sumiram, né? Não sei por quê, salientou.