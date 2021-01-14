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futebol

Animado, Kelvyn fala sobre momento mágico na carreira

Jogador marcou um dos gols do Vozão na vitória contra o Ceará no último fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 21:29

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 21:29

Crédito: Divulgação/Ceará
Sensação do Campeonato Brasileiro, o Ceará vive uma semana de paz. Após vencer o Flamengo no Maracanã, o time começa a sonhar com vôos mais altos no Brasileirão.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Autor de um dos gols da vitória contra o Vozão, o atacante Kelvyn comemorou o seu feito e analisou a fase mágica na carreira.
‘Esse gol eu considero o mais marcante, pois a gente selou com uma vitória. Eu também tinha prometido à minha esposa que está grávida, então foi emocionante pra nós dois. Além de tudo, foi um resultado importante, que faz parte da nossa caminhada e do nosso objetivo na competição’, declarou, antes de completar:
+ Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
‘Estou vivendo uma fase única da minha vida dentro e fora de campo. O professor Guto vem me dando grandes oportunidades de mostrar o meu trabalho e eu venho aproveitando todas elas. As coisas estão acontecendo da melhor forma. Fora de campo, minha esposa está grávida. Por isso dediquei o gol a ela e a nossa filha’.
Tabela
Com 39 pontos na tabela, o Ceará é o 9º colocado. O próximo adversário é o Red Bull Bragantino, na Arena Castelão.

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