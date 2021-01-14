Animado, Kelvyn fala sobre momento mágico na carreira

Crédito: Divulgação/Ceará

Sensação do Campeonato Brasileiro, o Ceará vive uma semana de paz. Após vencer o Flamengo no Maracanã, o time começa a sonhar com vôos mais altos no Brasileirão.

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Autor de um dos gols da vitória contra o Vozão, o atacante Kelvyn comemorou o seu feito e analisou a fase mágica na carreira.

‘Esse gol eu considero o mais marcante, pois a gente selou com uma vitória. Eu também tinha prometido à minha esposa que está grávida, então foi emocionante pra nós dois. Além de tudo, foi um resultado importante, que faz parte da nossa caminhada e do nosso objetivo na competição’, declarou, antes de completar:

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‘Estou vivendo uma fase única da minha vida dentro e fora de campo. O professor Guto vem me dando grandes oportunidades de mostrar o meu trabalho e eu venho aproveitando todas elas. As coisas estão acontecendo da melhor forma. Fora de campo, minha esposa está grávida. Por isso dediquei o gol a ela e a nossa filha’.

Tabela