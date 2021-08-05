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Anílson, lateral do São Paulo, fala sobre 'dívida paga' após boa atuação diante do Audax no Paulista Sub-20

Lateral do time Sub-20 falou que estava devendo ao time após ser expulso na última rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, diante do Internacional...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 16:07

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 16:07
Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
O São Paulo estreou no Campeonato Paulista Sub-20 com uma goleada por 4 a 1 contra o Audax. Na partida, disputada no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, no CFA de Cotia, o lateral Anilson foi um dos destaques. O atleta se sentiu aliviado, com a sensação de ter compensado sua expulsão na última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Internacional.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O atleta falou sobre a sensação de estar 'em dívida' com a equipe no começo da partida, e o alívio pela boa partida.
- Entrei em campo me sentindo em dívida, porque no jogo passado deixei o time com um a menos e prejudiquei meus companheiros. Mas coloquei na cabeça que tudo que eu não consegui fazer no domingo, teria que fazer neste jogo. Tive confiança do professor Alex e fico feliz pela boa atuação - afirmou o lateral do Tricolor.
Durante o jogo, Anilson deu o cruzamento para a área, que terminou no segundo gol da equipe. O lateral também apareceu muitas vezes no ataque, uma recomendação do técnico Alex de Souza.
- O Alex sempre fala que a gente precisa atacar sempre e pressionar o adversário. Estamos em casa e temos que nos impôr sempre. Tem que deixar o adversário o mais desconfortável possível - comentou o jogador de 19 anos.
O técnico Alex se mostrou bem contente com o jogo e aprovou a atuação da equipe, que estreou em um novo torneio.
- Fomos muito bem. Fizemos o que imaginávamos e iniciamos bem uma nova competição - disse o treinador do Tricolor.O Tricolor volta a jogar no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira (12), contra o SC Brasil, em Embu das Artes, às 15h. Porém, antes disso, o São Paulo joga no sábado (7), às 16h, em Cotia, sobre o Brasileirão.

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