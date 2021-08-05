Anílson, lateral do São Paulo, fala sobre 'dívida paga' após boa atuação diante do Audax no Paulista Sub-20

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net

O São Paulo estreou no Campeonato Paulista Sub-20 com uma goleada por 4 a 1 contra o Audax. Na partida, disputada no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, no CFA de Cotia, o lateral Anilson foi um dos destaques. O atleta se sentiu aliviado, com a sensação de ter compensado sua expulsão na última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Internacional.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O atleta falou sobre a sensação de estar 'em dívida' com a equipe no começo da partida, e o alívio pela boa partida.

- Entrei em campo me sentindo em dívida, porque no jogo passado deixei o time com um a menos e prejudiquei meus companheiros. Mas coloquei na cabeça que tudo que eu não consegui fazer no domingo, teria que fazer neste jogo. Tive confiança do professor Alex e fico feliz pela boa atuação - afirmou o lateral do Tricolor.

Durante o jogo, Anilson deu o cruzamento para a área, que terminou no segundo gol da equipe. O lateral também apareceu muitas vezes no ataque, uma recomendação do técnico Alex de Souza.

- O Alex sempre fala que a gente precisa atacar sempre e pressionar o adversário. Estamos em casa e temos que nos impôr sempre. Tem que deixar o adversário o mais desconfortável possível - comentou o jogador de 19 anos.

O técnico Alex se mostrou bem contente com o jogo e aprovou a atuação da equipe, que estreou em um novo torneio.