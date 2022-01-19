Angra Audax fecha contratação do lateral direito Lucas Mota

A fim de reforçar o seu elenco para a disputa do Campeonato Carioca, o Angra Audax foi atrás de um reforço para tomar conta da lateral direita. De contrato já assinando e integrado ao grupo, Lucas Mota vai ser apresentado em breve pelo clube carioca.

A diretoria do Audax buscava algum jogador com mais rodagem e com títulos no currículo para poder ajudar a equipe na disputa do Cariocão 2022. O lateral soma passagens por clubes como Juventus, Hercílio Luz e Camboriú.

Essa é apenas a terceira vez que o clube chega a elite, acesso garantido depois do título da Segunda Divisão do Carioca no ano passado.

O jogador assina com o Angra Audax até o fim do Campeonato Carioca 2022.