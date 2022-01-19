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Angra Audax fecha contratação do lateral direito Lucas Mota

Jogador faturou a Copa Paulista e a Série A2 pelo São Bernardo FC em 2021
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LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 07:05

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 07:05

A fim de reforçar o seu elenco para a disputa do Campeonato Carioca, o Angra Audax foi atrás de um reforço para tomar conta da lateral direita. De contrato já assinando e integrado ao grupo, Lucas Mota vai ser apresentado em breve pelo clube carioca.
A diretoria do Audax buscava algum jogador com mais rodagem e com títulos no currículo para poder ajudar a equipe na disputa do Cariocão 2022. O lateral soma passagens por clubes como Juventus, Hercílio Luz e Camboriú.
Essa é apenas a terceira vez que o clube chega a elite, acesso garantido depois do título da Segunda Divisão do Carioca no ano passado.
O jogador assina com o Angra Audax até o fim do Campeonato Carioca 2022.
Crédito: AngraAudaxfechacontrataçãodolateraldireitoLucasMota(Foto:Divulgação

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