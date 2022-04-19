  • Angers x PSG: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês
futebol

Angers x PSG: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Sem Neymar e Messi, o Paris Saint-Germain pode conquistar o título da liga com cinco rodadas de antecedência
...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 12:32

LanceNet

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain visita o Angers pela 33ª rodada do Campeonato Francês. Com desfalques importantes, o técnico Mauricio Pochettino chega para o duelo podendo ser campeão de forma antecipada. O confronto, no Stade Raymond Kopa, está marcado para às 16h.SEM MESSI E NEYMARMessi se tornou desfalque de última hora para o Paris Saint-Germain. O craque argentino se lesionou às vésperas do jogo e vai ficar de fora. Enquanto Neymar não pode entrar em campo por estar suspenso da partida.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
VALE TÍTULO!O Paris Saint-Germain não depende apenas de si para ser campeão com cinco rodadas de antecedência. Além de ter que vencer o Angers, o clube precisará torcer por um tropeço do Olympique de Marselha, que encara o Nantes, também nesta quarta-feira.FICHA TÉCNICAAngers x Paris Saint-Germain
Data e horário: 20/04/2022, às 16hLocal: Stade Raymond Kopa)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ANGERS (Técnico: Gerald Baticle)Mandrea; Ebosse, Traoré e Thomas; Bamba, Ounahi, Bentaleb, Mandy e Capelle; Fulgini e Boufal.
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Gueye e Wijnaldum; Di Maria, Mbappé e Icardi.
Crédito: PSG pode ser campeão com cinco rodadas de antecedência (Foto: Anne-Christine POUJOULAT/AFP

