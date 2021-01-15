Angers x Paris Saint-Germain: onde ver e prováveis escalações do jogo

Sem atuar pelo Campeonato Francês desde dezembro, Neymar volta a ser relacionado pelo Paris Saint-Germain, desta vez para o confronto pelo Angers, no próximo sábado (16). A partida é válida pela vigésima rodada da Ligue 1, e ocorrerá às 17h (de Brasília).
Empolgados após conquistar a Supercopa da França na última quarta-feira (13), o PSG busca a vitória para para poder assumir a liderança da liga. Na segunda colocação, a equipe de Neymar soma 39 pontos, um a menos que o Lyon.
A partida contra o Angers será a quarta do treinador Mauricio Pochettino no comando do Paris Saint-Germain, que já soma duas vitórias, um empate, nenhuma derrota e um título.
O Angers, por sua vez, está na sétima colocação do Francês, e pode chegar na zona de classificação para uma competição europeia com uma vitória. Após uma derrota por 3 a 0 contra o Mônaco, a equipe treinada por Stéphane Moulin sofre um baque para enfrentar o adversário mais difícil do campeonato.FICHA TÉCNICA
Angers x Paris Saint-GermainCampeonato Francês - 20ª rodada
Data e horário: 16/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Raymond Kopa, em Angers (FRA)Árbitro: Amaury DelerueAssistentes: Bertrand Jouannaud e Bastien CourbetOnde assistir: One Football
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ANGERS (Técnico: Stéphane Moulin)Bernadoni; Manceau, Traoré, Thomas e Doumbia; Amadou, Magani, Capelle, Fulgini e Mathias Pereira Lage; Stéphane Bahoken.
Desfalques: Enzo Ebosse (lesionado).
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe e Bakker; Gueye, Paredes e Verratti; Pablo Sarabia, Neymar e Moise Kean.
Desfalques: Juan Bernat (lesionado); Rafinha (Covid-19).