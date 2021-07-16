Ángelo Henríquez conhece a estrutura do Fortaleza

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Na busca para qualificar o elenco, o Fortaleza anunciou a chegada de Ángelo Henríquez. Em seu desembarque na capital cearense, o atacante não perdeu tempo e foi até o CT para conhecer a estrutura do clube.

Encantado com tudo o que viu, o atleta espera que possa ajudar o time de Pablo Vojvoda a brigar pelas primeiras colocações no Brasileirão.

‘Gostei muito do que vi hoje, um ambiente bem familiar, fizeram com que eu me sentisse muito bem neste pouco tempo que estive aqui. Estou com uma expectativa de ganhar jogos e fazer o melhor possível em cada competição que vou jogar com o Fortaleza’, afirmou.