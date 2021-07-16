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futebol

Ángelo Henríquez conhece a estrutura do Fortaleza

Novo centroavante marcou presença no CT do Leão e ficou encantado com tudo o que viu...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 21:12

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 21:12
Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Na busca para qualificar o elenco, o Fortaleza anunciou a chegada de Ángelo Henríquez. Em seu desembarque na capital cearense, o atacante não perdeu tempo e foi até o CT para conhecer a estrutura do clube.
Encantado com tudo o que viu, o atleta espera que possa ajudar o time de Pablo Vojvoda a brigar pelas primeiras colocações no Brasileirão.
‘Gostei muito do que vi hoje, um ambiente bem familiar, fizeram com que eu me sentisse muito bem neste pouco tempo que estive aqui. Estou com uma expectativa de ganhar jogos e fazer o melhor possível em cada competição que vou jogar com o Fortaleza’, afirmou.
Por ter vindo do exterior, Ángelo Henríquez só poderá estrear com a camisa do Fortaleza em agosto. Ou seja, ele terá pelo menos mais 15 dias para aprimorar a forma física.

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