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futebol

Angeliño reclama de falta de chances com Guardiola no Manchester City: 'Ele matou minha autoconfiança'

Lateral-esquerdo nunca teve sequência no clube inglês e se achou atuando pelo RB Leipzig, da Alemanha. Ala elogia Nagelsmann, e diz que técnico pode trabalhar em qualquer lugar...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 14:42
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Contratado em definitivo pelo RB Leipzig, o lateral-esquerdo Angeliño reclamou da falta de oportunidade que teve no Manchester City, seu antigo clube. Em entrevista ao jornal alemão "Bild", o jogador disse que o técnico Pep Guardiola "matou sua autoconfiança".
+ Veja a tabela da Bundesliga- Pep (Guardiola) matou a mim e à minha autoconfiança. Depois de voltar do PSV Eindhoven, ele já tinha me condenado depois de dois amistosos ​​e, depois, não me deu outra oportunidade real - lamentou o atleta.
+ Pelé seria mais bem pago que Cristiano Ronaldo e Messi se jogasse hoje? Veja a resposta!
Com a chegada ao RB Leipzig, Angeliño encontrou o técnico Julian Nagelsmann, que potencializou seu futebol o escalando na ala-esquerda, uma posição mais avançada. Na atual temporada, o espanhol marcou oito gols e deu 11 assistências em 31 partidas.

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