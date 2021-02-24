Angeliño reclama de falta de chances com Guardiola no Manchester City: 'Ele matou minha autoconfiança'

Contratado em definitivo pelo RB Leipzig, o lateral-esquerdo Angeliño reclamou da falta de oportunidade que teve no Manchester City, seu antigo clube. Em entrevista ao jornal alemão "Bild", o jogador disse que o técnico Pep Guardiola "matou sua autoconfiança".
+ Veja a tabela da Bundesliga- Pep (Guardiola) matou a mim e à minha autoconfiança. Depois de voltar do PSV Eindhoven, ele já tinha me condenado depois de dois amistosos e, depois, não me deu outra oportunidade real - lamentou o atleta.
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Com a chegada ao RB Leipzig, Angeliño encontrou o técnico Julian Nagelsmann, que potencializou seu futebol o escalando na ala-esquerda, uma posição mais avançada. Na atual temporada, o espanhol marcou oito gols e deu 11 assistências em 31 partidas.