Angeliño rebate jornal e diz que saída do Manchester City foi sua escolha

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Um dos principais destaques do RB Leipzig na temporada e craque do jogo na vitória sobre o Manchester United, na última terça-feira, o lateral-esquerdo Angeliño rebateu uma manchete do jornal "The Sun", da Inglaterra. Emprestado pelo Manchester City, o tabloide disse que o ala foi "rejeitado".

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Rejeitado no (Manchester) City, Angeliño marca na eliminação do Manchester United na Liga dos Campeões - dizia o título de uma notícia do jornal "The Sun".

Em seu Twitter, o jogador discordou das palavras e afirmou que sua saída do Manchester City, com quem tem contrato até junho de 2023, foi por opção própria.

- Que rejeição, cara? Eu resolvi ir. Tenha um pouco de respeito com o título - disse o jogador na rede social.

Atualmente, o Manchester City tem Mendy e Zinchenko como opções para a lateral-esquerda, mas ambos não conseguem se firmar e recebem constantes críticas por conta das atuações.