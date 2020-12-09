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futebol

Angeliño rebate jornal e diz que saída do Manchester City foi sua escolha

Jogador está emprestado ao RB Leipzig, mas pertence à equipe de Pep Guardiola. Atleta é o principal nome do time alemão na temporada, com sete gols e cinco assistências...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 14:25

LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 14:25
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Um dos principais destaques do RB Leipzig na temporada e craque do jogo na vitória sobre o Manchester United, na última terça-feira, o lateral-esquerdo Angeliño rebateu uma manchete do jornal "The Sun", da Inglaterra. Emprestado pelo Manchester City, o tabloide disse que o ala foi "rejeitado".
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Rejeitado no (Manchester) City, Angeliño marca na eliminação do Manchester United na Liga dos Campeões - dizia o título de uma notícia do jornal "The Sun".
Em seu Twitter, o jogador discordou das palavras e afirmou que sua saída do Manchester City, com quem tem contrato até junho de 2023, foi por opção própria.
- Que rejeição, cara? Eu resolvi ir. Tenha um pouco de respeito com o título - disse o jogador na rede social.
Atualmente, o Manchester City tem Mendy e Zinchenko como opções para a lateral-esquerda, mas ambos não conseguem se firmar e recebem constantes críticas por conta das atuações.
Angeliño é o artilheiro do RB Leipzig na atual temporada, com sete gols marcados em 17 partidas. O jogador também o líder em assistências, com cinco no total, empatado com o meia Dani Olmo.

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