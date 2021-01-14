Anelka é o novo diretor de futebol do Hyères FC, da 4ª divisão francesa

Nesta quinta-feira, 14, o Hyères FC, da 4ª divisão francesa, anunciou o ex-atacante Nicolas Anelka como novo diretor de futebol da equipe. O francês está dentro do projeto do empresário Mourad Boudjellal, que tem como objetivo fazer o Hyères crescer.+ Após título, Neymar tira onda com Olympique de MarselhaBoudjellal é um magnata muito conhecido na França e que, durante 2020, tentou comprar o Olympique de Marselha. No entanto, a investida não teve sucesso.Aposentado desde 2015, o último time de Anelka, como jogador, foi o Mumbai City da Superliga da Índia. Três anos depois, se juntou à comissão técnica do Lille, da França, para trabalhar com os jovens jogadores.O francês somou passagens por Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Fenerbahce, Chelsea, além da própria seleção nacional.