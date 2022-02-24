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futebol

Anelka afirma que Pogba tem interesse em jogar no PSG na próxima temporada

Meio-campista de 28 anos tem contrato com o Manchester United até o final da atual temporada, em junho. Francês esteve na mira dos parisienses no ano passado...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 20:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 20:46
Em reta final de contrato com o Manchester United, o meio-campista Paul Pogba deseja jogar pelo Paris Saint-Germain na próxima temporada. Pelo menos é o que garante o ex-jogador Nicolas Anelka, compatriota do volante, em entrevista à "RMC Sport". - Falei sobre isso há seis meses com ele e ele não seria contra assinar com o PSG. Se ele chegar, esqueceremos todas as suas lesões e veremos que é um grande jogador - declarou Anelka, que foi revelado pelo clube parisiense.
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Para o ex-jogador, uma mudança de ares seria boa para a carreira de Pogba, que vem sendo criticado pelo seu rendimento. Sofrendo com muitas lesões, o camisa 6 dos Red Devils chegou a ficar três meses sem jogar na atual temporada e entrou em campo apenas 19 vezes.
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- Tem sido muito difícil desde que ele voltou de lesão. Tem sido fortemente criticado. Acho que o PSG seria muito bom para ele. Alguns dizem que não será bom para o PSG porque ele está constantemente se lesionando. Mas continuo achando que as suas lesões se devem às contínuas lesões, já que psicologicamente não está bem - afirmou o ex-atacante.
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Crédito: Livreparaassinarumpré-contrato,PogbatemvínculocomoManchesterUnitedatéjunho(Foto:PAULELLIS/AFP

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