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futebol

Anelka aconselha Mbappé a deixar o PSG para ir ao Real Madrid

Ex-jogador afirma que para o atacante ser considerado o melhor jogador do mundo, deve atuar em ligas mais fortes do que o Campeonato Francês...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 12:22

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 12:22
Crédito: Mbappé ainda não definiu seu futuro para a próxima temporada (PATRICK HERTZOG / AFP
Ainda sem ter o seu futuro definido, Mbappé recebeu um conselho de Anelka, ex-jogador francês. Em uma carta escrita no "The Athletic" dirigida ao jovem compatriota, o veterano acredita que o melhor para a carreira do atacante é deixar o Paris Saint-Germain com destino para o Real Madrid em busca de ser o melhor jogador do mundo.- Querido Kylian, os gols são os remédios para a ferida do pênalti... E se quiser prêmios maiores, deve deixar o PSG. Tem duas opções, ficar em Paris ou ir ao Real Madrid. Ambos podem conquistar a Champions. A escolha depende do que quer conseguir no futebol. Se quiser os maiores elogios, tem que sair do PSG em algum momento.
> Veja a tabela da Eurocopa​​Além da capital espanhola, Anelka afirmou que a ida para a Premier League também deve ser considerada uma opção para o futuro do jogador.
- Faça o que fizer em Paris, sempre haverá algué para dizer: "Foi muito bem no PSG, mas só na França, os melhores estão na Espanha e Inglaterra". Se quiser ganhar uma Bola de Ouro, que é o que deveria buscar após o eco de Cristiano Ronaldo e Messi, deverá competir para ser o melhor. Não pode conseguir isto estando no PSG. A Ligue 1 não é fácil, não me leve a mal, mas a mais difícil é a inglesa.
Mbappé é o principal desejo do Real Madrid, mas o clube espanhol não tem condições de bancar a chegada do craque nesta janela de transferências. O jogador tem vínculo com o PSG até 2022 e os espanhóis devem esperar pelo fim do contrato do atleta para anunciar sua chegada sem custos apenas no próximo ano.

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