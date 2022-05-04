Andrews Deco comenta preparação do Monte Azul para o Paulista sub-20

A partir das 15h desta quarta-feira, a bola vai rolar para o início do Campeonato Paulista sub-20 2022. A edição contará com 72 times, divididos em 12 grupos de seis equipes. Uma dessas está o Monte Azul, clube que completou 102 anos há cinco dias.
Comandado por Andrews Deco, treinaor com licença A na CBF, o Monte Azul está no grupo B, completado por Francana, Inter de Bebedouro, Ribeirão Preto, Olímpia e Botafogo-SP. O treinador comentou sobre as expectativas para estreia e como foi a preparação de toda equipe para o primeiro confronto no torneio.
- Conseguimos montar um time competitivo e qualificado, a preparação foi bem importante e vantajosa para nossa equipe. Queremos fazer um bom campeonato, pois esses meninos merecem e vamos trabalhar muito por isso. A expectativa é a melhor possível e quando entrarmos em campo, é buscar jogar bem, compactados e acima de tudo desfrutar dessas oportunidades que a vida nos dá - afirmou o treinador.
A primeira partida do Monte Azul será contra o Botafogo-SP, às 15h pelo horário de Brasília, no estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul. Posteriormente, no próximo dia 11 (quarta-feira), a equipe viaja até Francana para encarar o time da casa.