Andrés Sanchez promete sempre jogar na Arena mesmo com shows

Crédito: Rodrigo Coca

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, admitiu que, com a parceria com a Neo Química pelos naming rights da Arena, o estádio deve receber shows no gramado, algo comum nas arenas brasileiras e que era evitado pela diretoria corintiana. Questionado sobre o assunto, Andrés foi categórico ao afirmar que o Timão só jogará em seu estádio, independentemente de outros eventos realizados na agora Neo Química Arena.

- Teremos vários eventos, mas jamais o Corinthians deixará de jogar na Arena por eventos, isso está em contrato. O Corinthians só jogará na Neo Química Arena - afirmou.

Já o superintendente de marketing do clube, Caio Campos, foi mais comedido em suas palavras, mas garantiu que a prioridade são as partidas da equipe e que o clube não vai perder datas no estádio. Segundo ele, os shows e eventos ajudarão a questão financeira do Corinthians.

- Foi uma negociação dura, todo mundo sabe que o presidente não gostaria de fazer shows lá, mas a gente se comprometeu a fazer poucos shows, mas fazer. A prioridade total são os jogos, não existe possibilidade de perder jogo por causa de show, mas existe a possibilidade de aumentar o faturamento, porque 100% do faturamento será do fundo, então nos ajudará a ter mais receita – disse.