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futebol

Andrés Sanchez promete sempre jogar na Arena mesmo com shows

Presidente do clube concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira para detalhar os planos e parceria do naming rights. Timão quer realizar eventos no gramado do estádio
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Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 13:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 13:27
Crédito: Rodrigo Coca
O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, admitiu que, com a parceria com a Neo Química pelos naming rights da Arena, o estádio deve receber shows no gramado, algo comum nas arenas brasileiras e que era evitado pela diretoria corintiana. Questionado sobre o assunto, Andrés foi categórico ao afirmar que o Timão só jogará em seu estádio, independentemente de outros eventos realizados na agora Neo Química Arena.
- Teremos vários eventos, mas jamais o Corinthians deixará de jogar na Arena por eventos, isso está em contrato. O Corinthians só jogará na Neo Química Arena - afirmou.
Já o superintendente de marketing do clube, Caio Campos, foi mais comedido em suas palavras, mas garantiu que a prioridade são as partidas da equipe e que o clube não vai perder datas no estádio. Segundo ele, os shows e eventos ajudarão a questão financeira do Corinthians.
- Foi uma negociação dura, todo mundo sabe que o presidente não gostaria de fazer shows lá, mas a gente se comprometeu a fazer poucos shows, mas fazer. A prioridade total são os jogos, não existe possibilidade de perder jogo por causa de show, mas existe a possibilidade de aumentar o faturamento, porque 100% do faturamento será do fundo, então nos ajudará a ter mais receita – disse.
Vale lembrar que a companhia irá desembolsar R$ 300 milhões divididos em 20 parcelas anuais de igual valor por 20 anos de contrato. Com isso, o Timão receberá R$ 15 milhões por temporada.

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