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futebol

Andrés critica volta do público só no RJ e Corinthians ameaça não jogar

Presidente do Timão se manifestou em rede social na noite desta sexta-feira e tomou posição contrária ao retorno de torcedores ao estádio no Rio de Janeiro em outubro...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 00:28

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 00:28
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na noite desta sexta-feira, o presidente do Corinthians Andrés Sanchez firmou posicionamento forte em relação ao retorno do público aos estádios no Rio de Janeiro. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o mandatário alvinegro afirmou que o clube não entrará em campo, caso a liberação aconteça somente em território carioca. O dirigente quer que todos tenham direitos iguais.Andrés acredita que haverá um favorecimento àqueles clubes que puderem jogar diante de seus torcedores. Dessa forma, para ele, enquanto todas não tiverem a mesma condição, nenhum time deve ter esse privilégio.
- O Corinthians só aceita a volta do público aos estádios se todos os times da Série A tiverem a mesma oportunidade, independente do estado ou cidade. Se não forem as mesmas condições pra todos, não entraremos em campo - disse.O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, nesta sexta-feira, declarou que a partida entre Flamengo e Athletico-PR, prevista para o dia 4 de outubro, poderá receber um terço do público no estádio do Maracanã. A volta dos torcedores para as arquibancadas ainda precisa passar pelo aval da CBF.
Em contato com a reportagem do GE, o presidente Andrés Sanchez disse que já comunicou para a entidade sobre o posicionamento do Corinthians.

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