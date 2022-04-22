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Andrés Colorado venceu todos os jogos que disputou pelo São Paulo

Reforço trazido na última janela de transferência, o atleta venceu todos os jogos que disputou pelo Tricolor até o momento...
LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2022 às 08:00

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 08:00

Andrés Colorado venceu todos as partidas que disputou pelo São Paulo desde a sua estreia na equipe. O volante chegou como um dos novos reforços do Tricolor paulista na última janela de transferência. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o JuventudeO volante venceu setes jogos que fez, por quatro competições diferentes. Pelo Paulista, atuou contra Água Santa (2x1), Corinthians (1x0), Mirassol (3x0) e Palmeiras (3x1). Na Copa do Brasil enfrentou o Manaus (2x0). Na Sul-Americana esteve no triunfo sobre o Ayacucho (3x2). E no Campeonato Brasileiro, enfrentou o Athletico (4x0).
Andrés Colorado chegou ao São Paulo em fevereiro deste ano, emprestado pelo Cortuluá. Dos sete jogos disputados até então, foi titular em quatro. Porém, todos com vitória.
Em média, apresentou um bom desempenho nas partidas disputadas. Embora ainda não tenha marcado nenhum gol, se mostrou como um volante que além da capacidade de marcação, também consegue armar jogadas. De acordo com dados divulgados pelo FootStats, no Paulistão 2022 acertou 92% dos seus passes. TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosO jogador se mostrou como uma boa opção para Rogério Ceni como volante titular, junto a Pablo Maia. Porém, ficou no banco de reservas nas últimas três partidas disputadas pelo Tricolor, incluindo na derrota contra o Flamengo e no empate contra o Juventude.O São Paulo volta a campo no próximo sábado (23), às 16h30, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.
Crédito: AndréColoradovenceutodososjogosdisputadospeloSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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