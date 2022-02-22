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futebol

Andrés Colorado realiza exames no Brasil e tem foto com a camisa do São Paulo vazada

O colombiano já está em solo brasileiro realizando os exames médicos e deve assinar com o Tricolor Paulista em breve...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 16:20
O volante colombiano Andrés Colorado, que atuava pelo o Deportivo Cali, já está em solo brasileiro realizando exames e teve uma foto com a camisa do São Paulo vazada na internet.Colorado chega ao Tricolor Paulista como um empréstimo, com a opção de compra, conforme já foi antecipado pelo LANCE!. O atleta será o sexto reforço do elenco para esta temporada.O jogador atende a todas as características que Rogério Ceni já havia explicitado que queria, no caso, um volante que fosse alto. O atleta deve assinar com o clube em breve.Veja a foto vazada de Andrés Colorado com a camisa do São Paulo!Andrés Colorado tem foto com a camisa do São Paulo vazada (Reprodução/ Internet)
Crédito: AndrésColoradodeveassinarcomoSãoPauloembreve(Divulgação/DeportivoCali

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