Andrés Colorado fez boa estreia pelo São Paulo; veja seus números contra o Água Santa

A vitória do São Paulo sobre o Água Santa, por 2 a 1, em Diadema, marcou a estreia do volante colombiano Andrés Colorado no Tricolor. Ele entrou aos 25 minutos do segundo tempo na vaga de Pablo Maia e teve boa participação. Atuando na posição de primeiro volante, Colorado mostrou boa saída de bola e conseguiu chegar ao ataque, criando oportunidades de ataque. O colombiano acertou todos os 23 passes que tentou, na maioria sendo toques para frente, conseguindo organizar as jogadas ofensivas.

Em relação ao tempo de bola, Andrés teve 57 segundos de posse e deu uma assistência para a finalização. Além disso, ele cometeu uma falta e não sofreu nenhuma. A altura também foi importante. Com 1,93m, ele ganhou a disputa pelo alto que originou no gol de bicicleta de Calleri. - Ele vai precisar ainda de uma adaptação, chegou, fez quatro treinamentos comigo só. É um jogador com características que eu gosto, tem bom passe, pode ajudar em bolas aéreas. No segundo gol, inclusive, ele ganha uma disputa aérea. Ele é um volante que joga lado a lado com outro meia. Com o Nestor jogando por dentro, dificulta a entrada dele de imediato, mas vamos tentar adaptar o mais rápido possível. É um jogador que vai agregar, mas precisa jogar mais rápido. Na Colômbia se joga com mais liberdade, é um futebol técnico. Aqui é mais rápido, mas ele é um bom reforço pra gente - disse o técnico Rogério Ceni, em entrevista coletiva após a partida.