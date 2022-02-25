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futebol

Andrés Colorado fala de expectativa para título do São Paulo na Copa do Brasil

O colombiano chega como empréstimo até o final desta temporada e ressaltou seu desejo por títulos ...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2022 às 14:30
Andrés Colorado foi apresentado no São Paulo nesta última sexta-feira (25). O volante colombiano usará a camisa 20 e chegou como um empréstimo até o final da temporada, mas com a opção de compra. O jogador explicitou a vontade de garantir títulos usando a camisa do Tricolor e ressaltou a importância da Copa do Brasil. A equipe se classificou para a próxima fase na última quinta-feira (24). - Bom, o São Paulo, como uma instituição grande, sempre vai querer ter todos os títulos. Este ano, vamos lutar não só pela Copa do Brasil, mas por cada um dos torneios que enfrentemos. Queremos ter a Copa no nosso museu do clube, então vamos lutar para tê-la - destacou.Colorado reconheceu que pode ajudar a equipe a crescer ainda mais na competição e garantir o título inédito. De acordo com a sua fala, será essencial manter um bom relacionamento com seus companheiros de equipe dentro e fora de campo.- Posso ajudar muito à equipe no que diz respeito à alegria, confiança, caráter. Apoiar e ajudar meus companheiros é uma virtude que tenho e é algo que venho fazer aqui nesse grande clube. Seguir crescendo, ajudar meus companheiros a crescer não só em campo, mas também como pessoas. Tratar de me adaptar o mais rápido possível para também poder ter conversas melhores com eles. Muitas coisas que depois, dentro do campo, poderão ver refletir e nos vão ajudar a ir sempre pelos objetivos planejados - disse.Colorado é o sexto reforço do São Paulo para a temporada. Além dele, chegaram o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, os meias Patrick e Alisson e o meia-atacante Nikão.
Crédito: AndrésColoradoéapresentadonoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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