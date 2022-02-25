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futebol

Andrés Colorado é inscrito no Paulistão 2022 e regularizado no BID

Novo reforço do São Paulo já está disponível para defender a equipe pelo Campeonato Paulista 2022...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:17

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2022 às 16:17
Andrés Colorado, novo reforço do São Paulo, foi regularizado no BID e inscrito para disputar o Campeonato Paulista 2022. O jogador foi anunciado pelo clube nesta última terça-feira (23) e apresentado nesta sexta-feira (25). O volante colombiano chegou como empréstimo até o final desta temporada, mas com a opção de compra. Agora, o atleta fica disponível para ser relacionado por Rogério Ceni para as próximas partidas disputadas pelo São Paulo no Paulistão 2022, que tinha somente até hoje como prazo para inscrever mais jogadores no campeonato.Andrés Colorado chega como o sexto reforço do clube nesta temporada. Além dele, chegaram o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, os meias Patrick e Alisson e o meia-atacante Nikão.
Crédito: AndrésColoradoéregistradonoBIDenoCampeonatoPaulista(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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