futebol

Andrés Colorado é apresentado no São Paulo: 'Sei da grandeza desse clube'

Novo meio-campista do Tricolor explica os motivos de ter escolhido o clube do Morumbi. Jogador usará a camisa 20 no time de Rogério Ceni
Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 13:35

LanceNet

O meio-campista Andrés Colorado foi apresentado pelo São Paulo na tarde desta sexta-feira (25), como novo reforço do clube. Ele usará a camisa de número 20 na sua passagem pelo Tricolor. Durante a coletiva de apresentação, Colorado explicou sua escolha e disse que conversou com o técnico Rogério Ceni.
- Tivemos uma conversa, me falou que me queria na equipe pelas minhas características de jogo. Graças a Deus aconteceu de maneira rápida. Fico muito agradecido por ele me querer aqui e eu conseguir vir para essa instituição. Muito antes de eu chegar, já sabia da grandeza desse clube, o quão grande é representar o São Paulo - disse o jogador. Andrés também comentou sobre as suas características de jogo. Alto, o volante consegue transitar entre defesa e ataque rapidamente.
- Acho que minhas principais características são o físico, gosto muito de chegar na área rival, marcar gols, apoiar o ataque. Na defesa,eu gosto de acompanhar meus companheiros e ajudá-los. Pela minha altura posso contribuir muito no jogo aéreo - afirmou o colombiano.
Colorado é o sexto reforço do São Paulo para a temporada. Além dele, chegaram o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, os meias Patrick e Alisson e o meia-atacante Nikão.
Crédito: Andrés Colorado foi apresentado nesta sexta-feira no São Paulo (Foto: Reprodução/SPFCTV

