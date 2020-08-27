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Andrés cita onda saudosista de parceiros antigos do Corinthians e diz: 'Só chegar que tem conversa'

Em meio à perspectiva de acordo pelos naming rights da Arena, o presidente do Timão usou seu perfil oficial no Twitter para fazer convite a ex-patrocinadores do clube...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 13:26
Crédito: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
As novas informações sobre o naming rights da Arena Corinthians tem agitado o noticiário do clube nas últimas semanas e o presidente Andrés Sanchez contribui para que isso se torne cada vez mais onipresente na rotina do torcedor corintiano. Nesta quinta-feira, em post no Twitter, ele convidou antigos parceiros do Timão para conversar sobre novos negócios.Tudo isso porque ultimamente, com as novas especulações sobre quem dará o nome para a Arena, muitas empresas foram cogitadas, inclusive algumas que já patrocinaram a camisa do clube, como a Samsung e Magazine Luiza. Algumas delas, inclusive, aproveitaram a onda para brincar com a torcida alvinegra sobre supostas negociação com o Corinthians para adquirir os naming rights.Diante disso, Andrés Sanchez convidou essas marcas, que se mostraram saudosistas com o engajamento que o clube traz, para conversar sobre possíveis novos negócios, atiçando ainda mais a imaginação dos corintianos, ansiosos pela conclusão e divulgação dessa "novela" que se arrasta por uma década. Confira o texto do post do mandatário do Timão nesta quinta-feira:​
- Vi que nesses dias muito parceiro antigo se lembrou da força do Corinthians. Alguns viram o noticiário da arena e até curtiram a onda junto. Não fiquem na saudade, é só chegar que tem conversa kkkk - brincou Andrés. Mais cedo, o presidente corintiano fez outro post enigmático no Twitter, que deixou todos em dúvida se era em referência ao acordo de naming rights ou se a mensagem foi postada por engano na rede social. Veja o que foi dito:
- Parabéns, bem-vinda. Vai Corinthians! No último domingo, pela mesma rede social, Andrés Sanchez já havia dito que o acordo pelos naming rights da Arena estava próximo de ser concretizado, além de dar a dica de que a tal empresa nunca patrocinou a camisa do Corinthians. Nos bastidores, segundo fontes consultadas pelo LANCE!, o nome da marca é mantido em sigilo, mas o negócio é dado como certo, e giraria em torno de R$ 350 milhões pelo prazo de 20 ou 30 anos de exploração do estádio.

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