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futebol

Andrei Girotto comemora seu primeiro título pelo Nantes: 'Espero que vire rotina'

Zagueiro brasileiro foi destaque da equipe na campanha do título da Copa da França...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 14:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 14:48
O Nantes bateu o Nice por 1 a 0 neste sábado e se sagrou campeão da Copa da França, encerrando um jejum de 21 anos sem título. É a primeira conquista de Andrei Girotto com a camisa do clube. Volante de origem, ele vem sendo utilizado como zagueiro e é um dos pilares do time, pela consistência defensiva. Embora não tenha feito gols na campanha da Copa, o brasileiro já marcou seis vezes no Campeonato Francês, recebendo a alcunha de 'zagueiro-artilheiro'.> Veja a tabela do Campeonato Francês
- Não tenho palavras para expressar minha felicidade com essa conquista. O clube merecia, os torcedores também... existia esse peso de 21 anos sem títulos. É muito gratificante poder dar esse troféu de presente para a torcida e entrar na história do clube. Espero que isso vire rotina aqui. Todos se doam muito diariamente. Estamos de parabéns - comemorou Girotto.
Com a temporada já no fim, restam apenas três compromissos pelo Campeonato Francês. Em nono lugar, com 51 pontos, o Nantes não tem mais chance de classificação às competições europeias, mas Girotto foi destaque não apenas pela segurança defensiva, mas também pela fase artilheira, com seis gols marcados.
- Tem sido uma temporada muito boa para mim individualmente, ainda mais com o título da Copa da França. Pude contribuir bastante com as minhas principais funções: defensivas e saída de bola, e consegui marcar alguns gols. O sentimento é de dever cumprido e muita gratidão - contou.
Crédito: AndreiGirotto,brasileirocampeãodaCopadaFrança(Foto:Divulgação

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