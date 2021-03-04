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futebol

Andreas Pereira volta ao Manchester United após empréstimo com a Lazio

Equipe italiana não irá exercer opção de compra pelo jogador que tem tido pouco destaque na equipe de Simone Inzaghi. Brasileiro marcou apenas um gol na Itália...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 11:40

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 11:40
Crédito: Divulgação / Lazio
Andreas Pereira, meia da Lazio, deve retornar ao Manchester United ao final da temporada, segundo o “Daily Star”. O clube italiano não tem condições de pagar os 21 milhões de libras (R$ 168 milhões) para adquirir o atleta de forma permanente por conta da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19.O atleta decidiu deixar o Old Trafford por conta da forte concorrência que havia na equipe de Solskjaer com a chegada de Donny van de Beek. Além disso, o elenco já contava com McTominay, Pogba e Fred. No entanto, o jogador não consegue ter sequência na Itália e não inicia um jogo como titular do Calcio desde dezembro.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Nesta temporada, Pereira já participou de 21 jogos pela Lazio, sendo escalado tanto no meio de campo, mas também na ponta esquerda. O brasileiro tem apenas um gol e duas assistências nesta época e não tem destaque dentro do plantel. O jogador tem contrato com o Manchester United até 2023 e não sabe onde jogará no próximo ano.

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