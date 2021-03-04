Andreas Pereira volta ao Manchester United após empréstimo com a Lazio

Andreas Pereira, meia da Lazio, deve retornar ao Manchester United ao final da temporada, segundo o “Daily Star”. O clube italiano não tem condições de pagar os 21 milhões de libras (R$ 168 milhões) para adquirir o atleta de forma permanente por conta da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19.O atleta decidiu deixar o Old Trafford por conta da forte concorrência que havia na equipe de Solskjaer com a chegada de Donny van de Beek. Além disso, o elenco já contava com McTominay, Pogba e Fred. No entanto, o jogador não consegue ter sequência na Itália e não inicia um jogo como titular do Calcio desde dezembro.