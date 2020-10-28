Andreas Pereira testa negativo para Covid-19 e fica à disposição na Lazio

O meia Andreas Pereira, que testou positivo para a Covid-19 e não havia viajado com a delegação da Lazio para o duelo contra o Club Brugge, pela Liga dos Campeões, ficou à disposição do clube italiano de última hora. Após novos exames, constatou-se que o primeiro resultado se tratava de um falso positivo.placeholderDesta forma, o brasileiro está liberado para entrar em campo nesta quarta-feira e, ainda pela manhã, deixou a capital italiana em direção à Bélgica. No entanto, outros nomes, como Immobile e Luis Alberto, seguem de fora.