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futebol

Andreas Pereira testa negativo para Covid-19 e fica à disposição na Lazio

Brasileiro havia testado positivo para a doença, mas contraprova confirmou que se tratava de um falso positivo. Jogador viajou à Bélgica para duelo pela Liga dos Campeões...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 15:19
Crédito: Divulgação / Site oficial da Lazio
O meia Andreas Pereira, que testou positivo para a Covid-19 e não havia viajado com a delegação da Lazio para o duelo contra o Club Brugge, pela Liga dos Campeões, ficou à disposição do clube italiano de última hora. Após novos exames, constatou-se que o primeiro resultado se tratava de um falso positivo.placeholderDesta forma, o brasileiro está liberado para entrar em campo nesta quarta-feira e, ainda pela manhã, deixou a capital italiana em direção à Bélgica. No entanto, outros nomes, como Immobile e Luis Alberto, seguem de fora.
A Lazio enfrenta o Brugge, às 17h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. O jogo será realizado no Jan Breydel.

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