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futebol

Andreas Pereira está muito próximo de deixar o Manchester United

Meio-campista brasileiro quer voltar a atuar
na Espanha, onde já se destacou anteriormente...

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 15:40
Crédito: AFP
Andreas Pereira está próximo de uma saída do Manchester United. De acordo com o "Esporte Interativo", o meio-campista brasileiro já tem conversas avançadas com o Valencia e deve deixar os Red Devils.
Andreas começou como uma opção regular para Solskjaer durante o início da temporada, porém com a chegada de Bruno Fernandes e a recuperação de Paul Pogba, o brasileiro acabou perdendo espaço.
Com apenas 24 anos, o meio-campista pretende retornar à Espanha, onde já foi bem com a camisa do Valencia. Outros clubes europeus já demonstraram interesse, como o Paris Saint-Germain.

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