Andreas Pereira está muito próximo de deixar o Manchester United

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Andreas Pereira está próximo de uma saída do Manchester United. De acordo com o "Esporte Interativo", o meio-campista brasileiro já tem conversas avançadas com o Valencia e deve deixar os Red Devils.

Andreas começou como uma opção regular para Solskjaer durante o início da temporada, porém com a chegada de Bruno Fernandes e a recuperação de Paul Pogba, o brasileiro acabou perdendo espaço.