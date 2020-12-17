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futebol

Andrea Pirlo se irrita com chance desperdiçada por Morata

Atacante da Juventus perdeu grande chance de gol no duelo contra a Atalanta na última quarta-feira. Espanhol tinha o gol aberto quando a partida ainda estava 0 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 09:31

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 09:31

Crédito: Pirlo ficou insatisfeito com chance perdida por Morata (MARCO BERTORELLO / AFP
Andrea Pirlo, técnico da Juventus, se irritou com Morata durante a partida entre Juventus e Atalanta na última quarta-feira. O atacante espanhol teve uma oportunidade clara de gol quando o jogo ainda estava 0 a 0. Aos 11 minutos, com o gol aberto, o centroavante decidiu tentar uma finalização de calcanhar, mas a bola foi fraca e sem direção, facilitando o trabalho da defesa adversária.
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- Estou muito irritado com Morata. É algo que não podemos fazer. Estas oportunidades podem mudar o jogo. Tem que tomar a decisão correta e ele não fez isso.No final, a partida terminou empatada por 1 a 1 e Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti. Com o resultado, a Juventus não conseguiu encostar nos líderes da competição, mas o ponto conquistado foi suficiente para passar o Napoli e assumir a 3ª colocação. A Velha Senhora está quatro pontos atrás do líder Milan.

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