Andrea Pirlo se irrita com chance desperdiçada por Morata

Andrea Pirlo, técnico da Juventus, se irritou com Morata durante a partida entre Juventus e Atalanta na última quarta-feira. O atacante espanhol teve uma oportunidade clara de gol quando o jogo ainda estava 0 a 0. Aos 11 minutos, com o gol aberto, o centroavante decidiu tentar uma finalização de calcanhar, mas a bola foi fraca e sem direção, facilitando o trabalho da defesa adversária.

- Estou muito irritado com Morata. É algo que não podemos fazer. Estas oportunidades podem mudar o jogo. Tem que tomar a decisão correta e ele não fez isso.No final, a partida terminou empatada por 1 a 1 e Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti. Com o resultado, a Juventus não conseguiu encostar nos líderes da competição, mas o ponto conquistado foi suficiente para passar o Napoli e assumir a 3ª colocação. A Velha Senhora está quatro pontos atrás do líder Milan.