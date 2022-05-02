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Andrea Pirlo é cotado para assumir o comando de clube italiano

Sem clube há quase um ano, treinador pode substituir Thiago Motta, que está na mira do Paris Saint-Germain. Pirlo também é alvo do Sporting Braga, de Portugal...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 17:01
Sem clube desde o meio do ano passado, quando deixou o comando da Juventus, o técnico Andrea Pirlo pode assumir o Spezia na próxima temporada. O ex-jogador de 42 anos é cotado para assumir a equipe a partir do segundo semestre, uma vez que Thiago Motta, atual treinador, pode deixar o time.A informação é da "Sky Sport Italia", que indica uma possível mudança no Spezia. A imprensa italiana informou que o ítalo-brasileiro Thiago Motta é um dos nomes cotados no Paris Saint-Germain, em caso de saída de Mauricio Pochettino do clube francês.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
Segundo informações do jornal "A Bola", de Portugal, Pirlo também está na mira do Braga, atualmente comandado por Carlos Carvalhal. O treinador que já foi sondado por Flamengo e Atlético-MG, entretanto, tem contrato somente até junho e pode deixar os Guerreiros do Minho.
+ James Rodríguez busca novo clube: veja nomes de seleções que andam “sumidos”
Pirlo tem apenas um trabalho como treinador na carreira, à frente da Juventus na temporada 2020/21. Ao todo, o ex-jogador comandou a Velha Senhora em 52 partidas, com 34 vitórias, dez empates e oito derrotas.
Crédito: PirloestálivrenomercadodesdequedeixouaJuventus(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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