Andrea Pirlo é cotado para assumir o comando de clube italiano

Sem clube desde o meio do ano passado, quando deixou o comando da Juventus, o técnico Andrea Pirlo pode assumir o Spezia na próxima temporada. O ex-jogador de 42 anos é cotado para assumir a equipe a partir do segundo semestre, uma vez que Thiago Motta, atual treinador, pode deixar o time.A informação é da "Sky Sport Italia", que indica uma possível mudança no Spezia. A imprensa italiana informou que o ítalo-brasileiro Thiago Motta é um dos nomes cotados no Paris Saint-Germain, em caso de saída de Mauricio Pochettino do clube francês.

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Segundo informações do jornal "A Bola", de Portugal, Pirlo também está na mira do Braga, atualmente comandado por Carlos Carvalhal. O treinador que já foi sondado por Flamengo e Atlético-MG, entretanto, tem contrato somente até junho e pode deixar os Guerreiros do Minho.

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Pirlo tem apenas um trabalho como treinador na carreira, à frente da Juventus na temporada 2020/21. Ao todo, o ex-jogador comandou a Velha Senhora em 52 partidas, com 34 vitórias, dez empates e oito derrotas.