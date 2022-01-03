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Andrea Pirlo é chamado para suceder Paulo Sousa e assumir a Polônia

Por conta da saída do treinador português para o Flamengo, Polônia busca nome do ex-técnico da Juventus para dirigir a equipe na repescagem para a Copa do Mundo...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 13:09

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 13:09

O nome de Andrea Pirlo é cotado para assumir a Polônia após a saída de Paulo Sousa para o Flamengo, segundo o jornalista Piotr Koźmiński, da "Sports Facts". Caso aceite a oferta, o italiano terá como principal objetivo classificar a equipe liderada por Robert Lewandowski para a Copa do Mundo.O comandante vê com bons olhos a ida para a seleção polonesa uma vez que nenhum clube com um projeto sólido o procurou desde a sua saída da Juventus no último verão europeu. O treinador vê a oportunidade como uma chance de ganhar mais experiência após uma temporada ruim com a Velha Senhora.
> Veja a tabela da repescagem da Europa para a Copa do Mundo
A Polônia está na Chave B da repescagem da Europa para o Mundial do Qatar. A equipe irá enfrentar a Rússia, em jogo único, pela semifinal do mini-torneio. Caso avance de fase, a seleção alvirrubra irá encarar a Suécia ou a República Tcheca.
Nas Eliminatórias, a seleção polonesa ocupou a vice-liderança do I, enquanto a Inglaterra ficou com o 1º lugar. Os primeiros jogos da respescagem serão disputados no próximo dia 24 de março, enquanto os classificados serão definidos no próximo dia 29 de março.
Crédito: AndreaPirloécotadoparaassumiraPolônia(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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