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André Villas-Boas pede demissão do Marselha e torcida do São Paulo se anima; entenda

Técnico português é um dos cotados para assumiu o Tricolor e quase chegou a dirigir o clube em 2012. Condições financeiras podem atrapalhar em uma possível negociação...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 10:41

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 10:41

Crédito: AFP
A terça-feira (02) começou com uma notícia que animou os torcedores do São Paulo. O técnico português André Villas-Boas pediu demissão do Olympique de Marselha (FRA) de forma surpreendente e está livre no mercado.
Fernando Diniz deixou o São Paulo: Lembre todos os técnicos do Tricolor no século 21
O português saiu da equipe francesa por conta da contratação de Olivier Ntcham, que, segundo Villas-Boas, não estava na sua lista de reforços e foi trazido ao clube sem o seu consentimento.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO O europeu é um dos desejos da diretoria e da torcida são-paulina, que encheu a internet de mensagens pedindo a chegada de Villas-Boas. Ele quase veio ao Morumbi em 2012. Na época, Villas-Boas havia acabado de deixar o Chelsea (ING) e queria uma experiência no futebol brasileiro. No entanto, a urgência na sua chegada fez a negociação melar.
- Terminei o contrato com o Chelsea em março e minha ideia era criar uma capacidade entre os novos talentos que estavam surgindo no futebol brasileiro. Fiquei uma semana e meia no Brasil e recebo uma chamada do então vice-presidente do São Paulo. Para isso acontecer, eu precisava começar no início do estadual em janeiro de 2013. Esse sonho acabou por não se realizar - disse ao programa 'Aqui com Benja', do Fox Sports.
TORCEDORES DO SÃO PAULO SE ANIMAM
Com a sua saída confirmada, vários torcedores do São Paulo pediram sua chegada ao clube. No entanto, caso uma negociação ocorra, o principal entrave deve ser financeiro. O presidente do Tricolor, Julio Casares já afirmou que o novo comandante deve se adequar ao orçamento da equipe, que não é alto.

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