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'André Villas-Boas me conhecia bem', diz Ntcham, jogador pivô da saída do técnico do Olympique de Marselha

Olivier Ntcham se disse surpreso com a decisão do técnico e afirmou que não recusaria o Olympique por 'por nada deste mundo'...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 16:14

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 16:14

Crédito: Divulgação/Twitter Olympique de Marselha
Oito dias depois da oficialização da transferência para o Olympique de Marselha, o meio-campista Olivier Ntcham foi apresentado pelo clube francês nesta terça-feira, 09. O jogador ficou conhecido por ser o pivô da demissão de André Villas-Boas, que deixou o cargo de treinador da equipe, pois não queria o atleta no elenco. O francês revelou que ficou surpreso com a decisão de Villas-Boas e disse que não recusaria o Olympique por "nada neste mundo".+ Veja a tabela do Campeonato Francês- Quando me contaram sobre o Villas-Boas fiquei muito surpreso e achei piada. Quando terminei o Europeu sub-21 (em 2019), o Marselha me queria. Tanto que Andoni Zubizarreta (o então diretor-esportivo) contatou os meus agentes. O próprio André Villas-Boas me conhecia bem e sabia.
- O empresário dele chegou mesmo a pedir para ser o meu intermediário em Marselha, o que eu não aceitei. Me surpreendeu toda aquela história, mas depois ignorei. Estou contente por estar em Marselha e não ia recusar isto por nada deste mundo.

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