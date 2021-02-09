'André Villas-Boas me conhecia bem', diz Ntcham, jogador pivô da saída do técnico do Olympique de Marselha

Oito dias depois da oficialização da transferência para o Olympique de Marselha, o meio-campista Olivier Ntcham foi apresentado pelo clube francês nesta terça-feira, 09. O jogador ficou conhecido por ser o pivô da demissão de André Villas-Boas, que deixou o cargo de treinador da equipe, pois não queria o atleta no elenco. O francês revelou que ficou surpreso com a decisão de Villas-Boas e disse que não recusaria o Olympique por "nada neste mundo".+ Veja a tabela do Campeonato Francês- Quando me contaram sobre o Villas-Boas fiquei muito surpreso e achei piada. Quando terminei o Europeu sub-21 (em 2019), o Marselha me queria. Tanto que Andoni Zubizarreta (o então diretor-esportivo) contatou os meus agentes. O próprio André Villas-Boas me conhecia bem e sabia.