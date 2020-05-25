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futebol

André Villas-Boas aceita permanecer no Olympique de Marselha

Treinador português sinalizou que deixaria o clube francês após a saída do ex-diretor de futebol, mas foi convencido pelo dono do time do sul da França...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 20:24

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 20:24

Crédito: AFP
O técnico do Olympique de Marselha, André Villas-Boas, vai continuar no clube do sul da França na próxima temporada, de acordo com o jornal "L'Équipe". Após manifestar o interesse em sair da equipe, especialmente depois que Andoni Zubizarreta, ex-diretor esportivo, deixou o clube, o português mudou de ideia e permanecerá no Estádio Vélodrome.
O treinador, no entanto, não renovará seu contrato. O clube francês chegou a oferecer uma renovação de dois anos, mas o comandante rechaçou a proposta. Villas-Boas desembarcou em Marselha no início da temporada e tem contrato até junho de 2021.
O jornal afirmou que o dono do Olympique, Frank McCourt, garantiu que a equipe terá investimento na próxima temporada e que isso pesou na decisão pela permanência do português. O OM terminou o Campeonato Francês na segunda posição e disputará a próxima Liga dos Campeões da Europa.E MAIS:Veja curiosidades do clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de MuniqueConfira o andamento dos campeonatos europeus para o retorno do futebolPhilippe Coutinho pode reforçar o Newcastle, segundo jornal inglêsZidane ligou para Van de Beek e quer a contratação do meio-campista E MAIS:

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