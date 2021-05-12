André Ramalho vibra com oitavo título seguido austríaco do Red Bull Salzburg

Crédito: Divulgação/RB Salzburg

Ídolo e um dos principais jogadores do Red Bull Salzburg nos últimos anos, o zagueiro André Ramalho não se cansa da rotina de erguer taças. Menos de duas semanas após comemorar a conquista da Copa da Áustria, o brasileiro está em festa agora pelo seu 11º título com a camisa dos Touros, sendo o sexto da Bundesliga Austríaca. A confirmação veio nesta quarta-feira (12), com duas rodadas de antecedência, depois da vitória sobre o Rapid Vienna, por 2 a 0, em casa.

Veja a tabela do EspanholPatson Daka marcou os dois gols do duelo que garantiram ao Salzburg o seu oitavo título seguido do Campeonato Austríaco, sendo o 15º em sua história.

- É até difícil descrever em palavras o sentimento de felicidade que estou tendo com a confirmação de mais um título aqui no Red Bull Salzburg. Já são 11 taças levantadas no futebol austríaco e a sede por novas conquistas só aumenta a cada ano. Graças a Deus essa temporada foi excelente novamente para gente. Todo o grupo está de parabéns pela luta e dedicação diária e agora é só comemorar - afirmou o 20º jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, com 238 atuações, e que, somente pela competição nacional, já disputou 151 jogos.

Presente em 26 dos 30 jogos até aqui do Red Bull Salzburg no Campeonato Austríaco, André Ramalho marcou um gol e deu uma assistência na campanha da equipe, que abriu 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder Rapid Vienna no quadrangular final.