André Ramalho marca belo gol e comanda reação do PSV em grande vitória no Campeonato Holandês

Crédito: André Ramalho vem se destacando com a camisa do PSV (PSV/Divulgação

André Ramalho vem se destacando no PSV com boas atuações no setor defensivo e também vem brilhando quando tem a oportunidade de aparecer no ataque. No último sábado, não foi diferente. O brasileiro marcou belo gol, de cabeça, que iniciou a reação da equipe, na vitória de 3 a 1, de virada, sobre o PEC Zwolle, em casa, pela 9ª rodada do Campeonato Holandês.Os Camponeses perdiam a partida por 1 a 0, até os 39 minutos do 2º tempo, quando o zagueiro brasileiro apareceu entre os defensores adversários, aproveitando cobrança de escanteio, para testar firme e fazer um lindo gol. Dois minutos depois, Cody Gakpo virou o marcador e, aos 44 minutos, Olivier Boscagli ainda marcou o terceiro. O tento dos visitantes foi anotado por Daishawn Redan.

> Veja a tabela da Liga Europa

- Estou muito feliz por ter marcado mais um gol e ajudado o time a conseguir reagir na partida e sair com essa vitória. O jogo foi muito intenso. Saímos atrás e parecia que não iríamos conseguir a virada, mas não desistimos em nenhum momento. Essa insistência deu certo no fim e conseguimos os três pontos - vibrou o atleta com o gol e o resultado.

Agora, o PSV faz uma pausa na competição nacional e volta suas atenções para a partida contra o Monaco, quinta-feira, pela fase de grupos da Liga Europa.

- Na quinta, teremos mais um jogo importantíssimo, agora pela Liga Europa. Vamos nos preparar para conseguirmos nos impor, mais uma vez, dentro de casa, e buscarmos o resultado positivo para seguirmos na liderança do grupo - disse.