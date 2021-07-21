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André Ramalho fala sobre expectativa de estrear pelo PSV em eliminatória da Champions League

Defensor brasileiro foi uma das principais contratações do clube holandês, que estreia no torneio continental enfrentando o Galatasaray pela terceira fase eliminatória...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 11:32

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 11:32

Crédito: André Ramalho vem participando dos jogos de pré-temporada pelo PSV (PSV/Divulgação
Uma das grandes contratações do PSV Eindhoven na atual janela de transferências, o zagueiro André Ramalho vive a expectativa de disputar o seu primeiro jogo oficial pelo novo clube. Após passar o último mês realizando pré-temporada e partidas amistosas, a equipe holandesa entrará em campo nesta quarta-feira, no Estádio Philips, para o seu primeiro compromisso oficial, contra o Galatasaray, pela terceira etapa eliminatória antes da fase de grupos da Champions League,- Nossa pré-temporada foi proveitosa e estou muito motivado e otimista de que conseguiremos ter um ótimo desempenho nas competições que teremos pela frente. Nesses últimos dias, deu para conhecer melhor meus novos companheiros. Fizemos bons amistosos e agora já estamos ansiosos para esses dois duelos importantíssimos contra o Galatasaray - afirmou o defensor, que assinou contrato até junho de 2024 com o PSV.
Se passar pelo time turco, o PSV irá enfrentar o Celtic ou o Midtjylland na última eliminatória antes da fase de grupos da Liga dos Campeões. Para André Ramalho, essa é a oportunidade de chegar a competição mais importante do continente europeu pela quarta vez na carreira.
O jogador brasileiro já disputou a Champions League na temporada 2015/16, pelo Bayer Leverkusen e, nas duas últimas edições, ajudou o seu ex-clube a chegar ao torneio pelas duas primeiras vezes desde que passou a se chamar Red Bull Salzburg, em 2005.
- Nosso elenco tem muita qualidade, deu pra sentir isso na pré-temporada. Sabemos que o Galatasaray também é forte, um dos principais clubes da Turquia, mas estamos bastante confiantes. Esperamos fazer um grande jogo em casa para conseguirmos uma boa vantagem para o segundo duelo. Queremos muito chegar na fase de grupos da Champions e espero, assim como fiz no Red Bull Salzburg, escrever o meu nome aqui no PSV também, disputando grandes competições e brigando por títulos - declarou.
Pelo Red Bull Salzburg, André Ramalho não se cansou de levantar taças. Ao todo, foram 11, sendo seis da Bundesliga (2013/14, 2014/15, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21) e mais cinco da Copa da Áustria (2013/14, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21). No geral, disputou 240 jogos oficiais, número que o coloca como o 19º jogador que mais vezes vestiu a camisa dos Touros . Entre todos os estrangeiros, o zagueiro, que marcou 20 gols e deu 12 assistências, só fica atrás do suíço Christian Schwegle (246), levando em consideração somente a nova era do clube.

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