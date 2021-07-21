André Ramalho fala sobre expectativa de estrear pelo PSV em eliminatória da Champions League

Crédito: André Ramalho vem participando dos jogos de pré-temporada pelo PSV (PSV/Divulgação

Uma das grandes contratações do PSV Eindhoven na atual janela de transferências, o zagueiro André Ramalho vive a expectativa de disputar o seu primeiro jogo oficial pelo novo clube. Após passar o último mês realizando pré-temporada e partidas amistosas, a equipe holandesa entrará em campo nesta quarta-feira, no Estádio Philips, para o seu primeiro compromisso oficial, contra o Galatasaray, pela terceira etapa eliminatória antes da fase de grupos da Champions League,- Nossa pré-temporada foi proveitosa e estou muito motivado e otimista de que conseguiremos ter um ótimo desempenho nas competições que teremos pela frente. Nesses últimos dias, deu para conhecer melhor meus novos companheiros. Fizemos bons amistosos e agora já estamos ansiosos para esses dois duelos importantíssimos contra o Galatasaray - afirmou o defensor, que assinou contrato até junho de 2024 com o PSV.

Se passar pelo time turco, o PSV irá enfrentar o Celtic ou o Midtjylland na última eliminatória antes da fase de grupos da Liga dos Campeões. Para André Ramalho, essa é a oportunidade de chegar a competição mais importante do continente europeu pela quarta vez na carreira.

O jogador brasileiro já disputou a Champions League na temporada 2015/16, pelo Bayer Leverkusen e, nas duas últimas edições, ajudou o seu ex-clube a chegar ao torneio pelas duas primeiras vezes desde que passou a se chamar Red Bull Salzburg, em 2005.

- Nosso elenco tem muita qualidade, deu pra sentir isso na pré-temporada. Sabemos que o Galatasaray também é forte, um dos principais clubes da Turquia, mas estamos bastante confiantes. Esperamos fazer um grande jogo em casa para conseguirmos uma boa vantagem para o segundo duelo. Queremos muito chegar na fase de grupos da Champions e espero, assim como fiz no Red Bull Salzburg, escrever o meu nome aqui no PSV também, disputando grandes competições e brigando por títulos - declarou.