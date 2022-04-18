André Ramalho comemora segundo título pelo PSV com nova vitória sobre o rival Ajax: 'Gostinho especial'

O domingo de Páscoa foi de muita festa para André Ramalho e seus companheiros do PSV Eindhoven. O zagueiro conquistou seu segundo título desde que chegou ao clube, no início da temporada. Depois da Supercopa, agora foi a vez de erguer a taça da Copa da Holanda, graças à vitória de 2 a 1 de virada sobre o rival Ajax, no Estádio De Kuip, em Roterdã.> Neymar e Mbappé marcam, PSG vence clássico com o Olympique de Marseille e fica mais perto do título francês

O Ajax chegou a ir para o intervalo em vantagem, com gol marcado por Gravenberch. Na segunda etapa, porém, o PSV voltou com tudo e conseguiu a virada relâmpago. Aos dois minutos, Érick Gutiérrez igualou o marcador. Na sequência, Cody Gakpo aproveitou o erro da saída de bola do adversário e acertou um belo chute de fora da área para fazer o gol do título.

Além dos autores dos gols, quem também se destacou no confronto foi o zagueiro brasileiro André Ramalho, que comemorou bastante mais uma conquista em sua primeira temporada pelo PSV.

- Merecemos demais esse título. O grupo está de parabéns por toda a campanha ao longo da competição e, claro, pela grande atuação na final. Ganhar mais um troféu pelo PSV, diante do nosso maior arquirrival, tem um gostinho ainda mais especial, principalmente da forma como foi a decisão - ressaltou.

- Fomos para o intervalo em desvantagem, mas conversamos bastante no vestiário. Voltamos com muita motivação e confiança para o segundo tempo e sabíamos o que deveríamos fazer. Conseguimos a virada de forma bem rápida e depois soubemos segurar a vantagem com inteligência. Valeu a luta e a dedicação. Espero que essa seja a segunda de muitas outras conquistas que venham pela frente com essa camisa - completou.

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Em menos de um ano, André Ramalho já se transformou em um dos símbolos e principais jogadores do PSV. Não só por sua qualidade defensiva, ajudando a equipe a sair de campo 13 vezes sem ser vazada, como também por sua boa presença no ataque, marcando três gols e dando duas assistências, em 36 jogos com o clube.

A rivalidade entre PSV e Ajax, aliás, seguirá nesta reta final de temporada, já que as duas equipes disputam o título do Campeonato Holandês. A equipe de André Ramalho ocupa a segunda colocação, com 68 pontos, e está a quatro do líder Ajax, restando cinco rodadas.

- No Campeonato Holandês, sabemos que a situação é difícil, principalmente pelo fato de não dependermos só da gente, mas, enquanto tivermos chances, vamos seguir acreditando. Para isso, precisamos fazer a nossa parte, começando vencendo no jogo do próximo fim de semana - finalizou.